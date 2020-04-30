Геркус: мы разговаривали с Анчелотти о «Локомотиве»
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Экс-генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус рассказал о том, что во время его работы в московском клубе он разговаривал с наставником Карло Анчелотти.
«Один из агентов предложил мне встретиться с Анчелотти. Мы говорили с ним два раза. Мог ли он возглавить команду? Не мог, при всей нашей любви к «Локомотиву» и российскому футболу, Анчелотти — немного другой уровень», — сказал Геркус в интервью каналу «Футбольный Биги» в YouTube.
В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) подопечные Юрия Семина занимают второе место, набрав 41 очко.
Ранее Семин поддержал возможное расширение РПЛ до 18 клубов.