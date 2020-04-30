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Теннисный турнир «Большого шлема» US Open может состояться в декабре, передает РИА «Новости».

Чемпионат должен был состояться с 24 августа по 13 сентября, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Рассматривается возможность проведения Открытого чемпионата США в декабре, но соревнования пройдут не в Нью-Йорке», — заявил источник в США, близкий к оргкомитету соревнований.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3,2 млн человек.

Ранее сообщалось о том, что Мария Шарапова и Серена Уильямс встретятся в онлайн-турнире.