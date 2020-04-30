«ПСЖ» официально стал чемпионом Франции

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«ПСЖ» официально стал чемпионом Франции, сообщает сайт Лиги 1.

Французский чемпионат завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, и решение было принято на основании текущего положения клуба в турнирной таблице.

Парижане стали лучшей командой страны в третий раз подряд. В общей сложности «Пари Сен-Жермен» стал девятикратным чемпионом Франции, уступая по этому показателю «Сент-Этьену», который становился чемпионом 10 раз.

Ранее в Федерации футбола Италии не согласны на досрочное завершение сезона.