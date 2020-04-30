Вратарь Брызгалов: о ветеранах вспоминают только 9 мая

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Бывший голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» Илья Брызгалов высказался об отношении к ветеранам Великой Отечественной войны. Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, российское общество живет в условиях злобы и хамства, что негативно сказывается на взаимоотношениях людей.

«В России о ветеранах вспоминают только 9 мая, хотя их осталось человек десять в стране! Мы застряли в каком-то прошлом, все смотрим туда, назад, а надо вперед двигаться!

Мы потеряли человечность, всем плевать друг на друга. Живут волками, одно неуважение друг к другу», — сказал Брызгалов.

Ранее сообщалось, что ведущая Первого канала Ольга Ушакова обратилась с заявлением в правоохранительные органы с просьбой привлечь Александра Кокорина и Павла Мамаева к уголовной ответственности за порчу имущества.