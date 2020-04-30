Тренер «Нефтехимика» недоумевает из-за прекращения сезона в Олимп-ФНЛ
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Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Юрий Уткульбаев недоумевает из-за возможного прекращения сезона в Олимп — Футбольной национальной лиге (Олимп-ФНЛ). Об этом сообщают «Известия».
По его словам, вторая по силе лига страны должна иметь возможность завершить сезон в том случае, если это будет разрешено Российской премьер-лиге (РПЛ).
«Не надо говорить, что мы не успеваем. Никто из нашего чемпионата не играет в еврокубках. Мы можем сыграть и в августе, сделав перед следующим чемпионатом всего одну неделю перерыва», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» нацелилась на вундеркинда из Нидерландов Мирона Боадю.