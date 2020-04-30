Итальянский футбол может потерять около €800 млн из-за пандемии

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Итальянский футбол может потерять около €800 миллионов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом сообщает Football Italia.

По словам Президента федерации футбола Италии (FIGC) Габриэле Гравины, досрочно прерывать первенство страны нельзя, так как это приведет к огромным финансовым потрясениям.

«Я защищаю всеобщие интересы, поэтому заявляю: я отказываюсь от предварительного прекращения Серии А.

Мы крепко связаны международными обязательствами перед нашими партнерами, поэтому пока от правительства не последует соответствующий сигнал, мы будем бороться за возможность доиграть сезон», — сказал функционер.

Ранее сообщалось, что экс-футболист «Барселоны», ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо, брат известного израильского полузащитника Бибраса Натхо, оказался в центре громких событий в Краснодаре.