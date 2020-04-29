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Российский спортсмен Артур Даниелян включен в топ-5 самых перспективных молодых фигуристов мира по версии издания OA Sport.

В список вошли перспективные фигуристы в возрасте до 21 года. Кроме Даниеляна в топ-пять попали японцы Юма Кагияма и Сун Сато, кореец Чха Чжун Хван, итальянец Даниэль Грассль.

Россиянин стал серебряным призером чемпионата России — 2019 году и чемпионата Европы — 2020.

«Сложно выбрать одного из россиян. Даниелян выделяется на фоне соотечественников Мозалева, Самсонова и Гуменника и уже завоевал серебряную медаль чемпионата Европы», — отмечено в статье.

Ранее сообщалось, что Тарасова рассказала о тренировках Медведевой в Японии.