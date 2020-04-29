Ситуацию со сменой тренера в «Локомотиве» назвали ненормальной
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Бывший тренер «Спартака» Андрей Чернышов прокомментировал ситуацию со сменой главного тренера в московском «Локомотиве», передает Sport24.
На сегодняшний момент главным тренером «железнодорожников» является Юрий Семин, однако СМИ сообщают, что доигрывать сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) «Локомотив» будет уже с другим наставником — сербом Марко Николичем.
«Ситуация вообще ненормальная. Меняют тренеров, когда они и чемпионами становятся. Но тут дело в подходе. Тянут и держат напряжение», — заявил специалист.
Ранее сообщалось, что Газзаев назвал некорректным отношение к тренеру «Локомотива» Семину.