Кокорину посоветовали уехать в Европу

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Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец посоветовал нападающему «Сочи» Александру Кокорину уехать в европейский чемпионат, передает «Спорт уик-энд».

Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», выступает в сочинской команде с зимы 2020 года. Осенью 2018 года он был заключен под стражу из-за двух драк в центре Москвы, а в сентябре 2019 года вышел из колонии по условно-досрочному освобождению.

«Я бы на месте Кокорина уехал за границу. В России он уже поиграл и многого добился. Итальянский чемпионат — один из лучших. Считаю, чем больше игроков национальной команды будет играть за границей, тем сильнее станет наша сборная», — заявил он.

Ранее сообщалось, что футбольный агент оценил шансы Кокорина уехать в Европу.