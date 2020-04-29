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Национальная хоккейная лига (НХЛ) может начать следующий регулярный чемпионат в декабре. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, в организации настроены провести сезон-2020/21 в полном формате (82 игры). Для выполнения этого условия лиге придется отменить Матч всех звезд, существенно уплотнить календарь, а также лишить игроков традиционной паузы, в ходе которой запрещен игровой и тренировочный процесс.

В результате гладкое первенство должно завершиться в мае, а плей-офф в июле.

Ранее сообщалось, что главный тренер нижегородского «Торпедо» Дэвид Немировски будет работать с клубом в следующем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).