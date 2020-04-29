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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поднял вопрос о натурализованных игроках в сборной России. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, если в воротах национальной команды стоит голкипер с бразильским паспортом, то в системе подготовки молодых игроков что-то идет не так.

Также Романцев заявил, что выступает против лимита на легионеров в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), так как считает, что на своих позициях в клубах должны играть лучшие, независимо от их гражданства.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев призвал досрочно завершить сезон в РПЛ.