Романцев поднял вопрос о натурализованных игроках в сборной России
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев поднял вопрос о натурализованных игроках в сборной России. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, если в воротах национальной команды стоит голкипер с бразильским паспортом, то в системе подготовки молодых игроков что-то идет не так.
Также Романцев заявил, что выступает против лимита на легионеров в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ), так как считает, что на своих позициях в клубах должны играть лучшие, независимо от их гражданства.
Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев призвал досрочно завершить сезон в РПЛ.