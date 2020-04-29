Трабукки: уровень РПЛ будет продолжать падать

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Известный футбольный агент Марко Трабукки поделился мнением о влиянии пандемии коронавирусной инфекции на развитие отечественного футбола. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, цены на футболистов существенно снизятся.

«От клубов я не жду какого-либо усиления из европейских чемпионатов, поэтому уровень Российской премьер-лиги (РПЛ) будет продолжать падать.

На внутренний рынок могут прийти несколько достойных игроков из Белоруссии и Казахстана, но серьезно они повлиять на лигу не смогут», — сказал Трабукки.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Хавьер Савиола высказался об игре с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.