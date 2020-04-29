Тищенко рассказал, как сорвался переход Неймара в «Локомотив»
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Бывший скаут Виктор Тищенко рассказал, как сорвался переход бразильского нападающего Неймара в столичный «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат».
По его словам, Юрий Семин был крайне удивлен трансферной стоимостью 17-летнего южноамериканца.
«Мы были с одним селекционером в Бразилии и попали на матч, где играли Неймар, Алекс Сандро, Данило, Гансо. За Неймара мы сразу зацепились. Сначала за него «Сантос» €5 миллионов просил.
Семин был в шоке от такого», — сказал Тищенко.
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