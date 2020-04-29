Тищенко рассказал, как сорвался переход Неймара в «Локомотив»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/725/12584725/RTS2MTBV-pic905-895x505-36807.jpg">

Бывший скаут Виктор Тищенко рассказал, как сорвался переход бразильского нападающего Неймара в столичный «Локомотив». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, Юрий Семин был крайне удивлен трансферной стоимостью 17-летнего южноамериканца.

«Мы были с одним селекционером в Бразилии и попали на матч, где играли Неймар, Алекс Сандро, Данило, Гансо. За Неймара мы сразу зацепились. Сначала за него «Сантос» €5 миллионов просил.

Семин был в шоке от такого», — сказал Тищенко.

Ранее сообщалось, что депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев призвал досрочно завершить сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ).