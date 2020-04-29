Российский хоккеист Михеев рассказал об условиях карантина в Торонто

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Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о том, как переживает период карантина, вызванного пандемией коронавируса COVID-19. По его словам, в Канаде контроль за выполнением рекомендаций властей не является серьезным.

«У нас в Торонто ты можешь гулять. Спокойно поехать в магазин, который находится дальше, чем в 100 метрах. Но самое главное — нельзя сидеть компаниями в парках, нужно соблюдать дистанцию в два метра, когда идешь по улице или стоишь в магазине. Наверное, не так жестко, как в Москве или других городах — как я слышал. Тут в Торонто я не вижу патрули везде вокруг. Но на входах в парк они есть. Хотя в целом не вижу, чтобы кто-то специально нарушал», — цитирует Михеева русскоязычная версия сайта НХЛ.

25-летний нападающий является воспитанником школы омского «Авангарда». В мае 2019 года он подписал контракт новичка с «Торонто». В дебютном для себя сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Михеев принял участие в 39 матчах, забросив девять шайб и сделав 15 результативных передач.