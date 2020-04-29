Тактаров: Соловьев какой-то мазохист

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Бывший российский тяжеловес Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров поделился мнением о конфликте телеведущего Владимира Соловьева с известным журналистом и блогером Василием Уткиным. По словам спортсмена, первый сам провоцирует своего оппонента на новые оскорбления.

«Я Соловьеву сказал, что есть такой парень, как Артем Лобов. Когда на него набросился весь шквал грязи, то он просто взял заблокировал всех и взял тишину. Сейчас он прекрасный парень, о нем знает весь мир, он даже что-то выигрывает и им можно гордиться. Парень дерется на кулаках, духовитый. Он вырос без отца, с матерью по миру поездил. Я Соловьеву сказал — 3 дня помолчите с Уткиным и все успокоится, но не тут то было. Все СМИ только о нем. Соловьев какой-то мазохист в этом плане», — цитирует Тактарова tofight.ru.

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора «психически больным». После взаимных оскорблений Уткин вызвал своего оппонента на словесный баттл, однако Соловьев отказался от предложения, ответив угрозами о физической расправе.