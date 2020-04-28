Экс-тренер «Спартака» высказался о стиле управления командой

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Бывший главный тренер «Спартака» Андрей Чернышов высказался о стиле управления командой, передает «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что клуб должен быть благодарен владельцу Леониду Федуну за чемпионство и новый стадион, однако в управлении командой существуют весьма серьезные проблемы.

«Это и расставание с тренерами, которые много хорошего сделали. И с футболистами — не всегда оно красивое. Часто ошибки в трансферной политике. Но в спортивных вопросах «Спартаку» не хватает стабильности», — заявил Чернышов.

Ранее сообщалось, что Чернышов поделился мнением о работе нынешнего наставника команды Доменико Тедеско.