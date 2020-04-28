УЕФА отказался комментировать судьбу Лиги чемпионов

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказался комментировать судьбу сезона в Лиге чемпионов, сообщает «Спорт-Экспресс».

По информации источника, в УЕФА также отказались дать комментарий по поводу официального досрочного завершения чемпионата Франции, о котором 28 апреля объявил премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Судьба «ПСЖ» и «Лиона», которые должны были продолжить выступление в Лиге чемпионов. Парижский клуб вышел в четвертьфинал, а команда из Лиона в первом матче 1/8 финала обыграла «Ювентус».

Ранее сообщалось, что чемпионат Франции по футболу завершен досрочно.