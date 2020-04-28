РУСАДА хочет вернуться к допинг-проверкам в середине мая
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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Мария Пахноцкая заявила о готовности возобновить допинг-тестирование спортсменов в середине мая. Об этом сообщает ТАСС.
По ее словам, организация в настоящее время находится в процессе покупки специальных защитных костюмов для допинг-контроля.
Также Пахноцкая заявила, что из-за разной эпидемиологической ситуации в регионах России методика и способы проведения тестирования могут отличаться, но при этом все они будут соответствовать медицинским рекомендациям.
Ранее сообщалось, что девушка нападающего сборной Колумбии Себастьяна Вильи Даниэла Кортес обвинила его в домашнем насилии.