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«Уфа» продемонстрировала новый дизайн клубного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в Twitter.

В обновлении внешнего вида транспортного средства приняли участие болельщики. Новый дизайн был разработан одним из фанатов клуба, одержавшим победу в проводившемся специально для этого конкурсе.

Напомним, что в настоящее время «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).

Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о рестарте Российской премьер-лиги (РПЛ).