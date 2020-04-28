«Уфа» продемонстрировала новый дизайн клубного автобуса
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«Уфа» продемонстрировала новый дизайн клубного автобуса. Об этом сообщает пресс-служба башкирской команды в Twitter.
В обновлении внешнего вида транспортного средства приняли участие болельщики. Новый дизайн был разработан одним из фанатов клуба, одержавшим победу в проводившемся специально для этого конкурсе.
Напомним, что в настоящее время «Уфа» занимает девятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Ранее сообщалось, что бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о рестарте Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новый клубный автобус уже в Уфе �� pic.twitter.com/VjFCUICw3r— ФК УФА (@UfaFc) April 27, 2020