Сезон АХЛ могут не доиграть из-за коронавируса

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Руководство Американской хоккейной лиги (АХЛ) рассматривает вариант с возможным досрочным завершением приостановленного сезона-2019/20, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в АХЛ.

По информации источника, АХЛ больше заинтересована в перспективах будущего розыгрыша. Это подтверждается недавним заявлением президента и главного исполнительного директора лиги Дэвида Эндрюса. Он ничего не сказал о статусе нынешнего сезона, заявив, что АХЛ «вращается» вокруг сезона-2020/21.

Ранее сообщалось, что тренировочные лагеря клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) откроются 1 июня.