Уткин заступился за вратаря Фролова
Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем «Крыльев Советов» Евгениев Фроловым. Самарский клуб пообещал наказать футболиста после его интервью, в котором он критично отозвался о президенте России Владимире Путине.
По словам комментатора, что любой игрок имеет право на свое личное мнение и его выражение.
«Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране — право, гарантированное конституцией. Если клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья», — написал Уткин в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову.