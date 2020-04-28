Уткин заступился за вратаря Фролова

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Журналист и блогер Василий Уткин прокомментировал инцидент с вратарем «Крыльев Советов» Евгениев Фроловым. Самарский клуб пообещал наказать футболиста после его интервью, в котором он критично отозвался о президенте России Владимире Путине.

По словам комментатора, что любой игрок имеет право на свое личное мнение и его выражение.

«Высказываться на общественно значимые темы, иметь мнение о лидере государства и положении в стране — право, гарантированное конституцией. Если клубный контракт или любое вообще трудовое соглашение накладывает ограничение на гражданские права, такие пункты в них не имеют силы. Причем неважно, подписал его работник или нет. Гражданскими правами в равной мере наделены мужчины, женщины, дети, вратари вне зависимости от их образования, умственного развития и душевного здоровья», — написал Уткин в своем Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» отредактировали заявление по Фролову.