Легенда сборной Германии переболел коронавирусом
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Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн признался, что переболел коронавирусной инфекцией.
По словам 50-летнего Леманна, болезнь проходила у него в легкой форме, благодаря чему он спустя две недели карантина выздоровел.
«В середине марта меня мучил кашель и легкая лихорадка на протяжении полутора дней. Заболевание протекало легче, чем грипп. Но люди, которые находятся в группе риска, должны быть осторожны. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией», — приводит слова немца Bild.
Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит лигам €236,5 млн на борьбу с последствиями коронавируса.