Легенда сборной Германии переболел коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/625/12975625/Depositphotos_135621358_l-2015-pic905-895x505-20472.jpg">

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн признался, что переболел коронавирусной инфекцией.

По словам 50-летнего Леманна, болезнь проходила у него в легкой форме, благодаря чему он спустя две недели карантина выздоровел.

«В середине марта меня мучил кашель и легкая лихорадка на протяжении полутора дней. Заболевание протекало легче, чем грипп. Но люди, которые находятся в группе риска, должны быть осторожны. Думаю, здоровый образ жизни помогает в борьбе с этой инфекцией», — приводит слова немца Bild.

Ранее сообщалось, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выделит лигам €236,5 млн на борьбу с последствиями коронавируса.