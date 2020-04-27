«Стяуа» вернулась к тренировкам, несмотря на запрет властей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/357/12055357/RIAN_5577139.HR-pic905-895x505-55074.jpg">

Футболисты румынского «Стяуа» вернулись к тренировкам, несмотря на запрет властей, сообщил в Twitter журналист Эмануэл Рошу.

Отмечается, что в Румынии действует чрезвычайное положение. Жители страны должны соблюдать режим самоизоляции до середины мая. Полиция начала расследование.

Напомним, что первые случаи заражения COVID-19 были зафиксированы в конце декабря 2019 в китайском городе Ухань. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку коронавируса пандемией. По последним данным, вирусом заразилось более 3 млн человек.



Ранее сообщалось о том, что лондонский «Арсенал» возобновил тренировки.