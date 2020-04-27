Слуцкий раскрыл секрет успеха Тутберидзе

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Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий раскрыл секрет успеха прославленного отечественного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, все дело в таланте и трудолюбии, а также в правильной методике подготовки.

«Ее группа выполняет огромные объемы работы, также в наличии есть хорошая команда с узкопрофильными специалистами, неприкасаемый авторитет и полная управляемость мальчишками и девчонками», — сказал Слуцкий.

Ранее сообщалось, что московский «Локомотив» договорился с сербским тренером Марко Николичем о контракте.