Французский этап «Формулы-1» отменен
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Французский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» отменен. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Уик-энд в Ле-Кастелле был запланирован на 28 июня, однако президент Франции Эммануэль Макарон ввел запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля, тем самым запретив проведение этапа гран-при.
Напомним, что первым этапом текущего сезона должен стать уик-энд в Австрии, запланированный на 5 июля.
Ранее сообщалось, что «Формула-1» получила денежную помощь в размере £1,15 млрд.