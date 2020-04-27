Французский этап «Формулы-1» отменен

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Французский этап чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин «Формулы-1» отменен. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Уик-энд в Ле-Кастелле был запланирован на 28 июня, однако президент Франции Эммануэль Макарон ввел запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля, тем самым запретив проведение этапа гран-при.

Напомним, что первым этапом текущего сезона должен стать уик-энд в Австрии, запланированный на 5 июля.

Ранее сообщалось, что «Формула-1» получила денежную помощь в размере £1,15 млрд.