Минздрав Испании не верит в возобновление Примеры раньше лета

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Нынешний розыгрыш чемпионата Испании по футболу с большой долей вероятности не будет возобновлен до лета. Такое предположение высказал министр здравоохранения страны Сальвадор Илья.

«Говорить, что профессиональный футбол вернется к нам до лета, было бы проявлением безрассудства с моей стороны. Мы внимательно следим за развитием эпидемиологической ситуации и обязательно предоставим указания, какие виды деятельности в ближайшее время можно возобновить», — приводит слова Ильи Marca.

В Испании зафиксировано 220 тыс. случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, более 23 тыс. человек скончались.

Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет принуждать футболистов играть из-за коронавируса.