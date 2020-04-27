Министр спорта Италии не уверен, что Серия А будет доиграна

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Министр спорта Италии Винченцо Спадафора поделился мнением о возможном возобновлении сезона Серии А. Власти страны уже объявили о смягчении карантинных мер и дали разрешение на проведение командных тренировок с 18 мая.

Тем не менее, как уточнил чиновник, это все еще зависит от развития ситуации с распространением коронавируса.

«Тренировки будут разрешены, если условия в течение следующих нескольких недель будут безопасны. Я не хочу тормозить возобновление футбола, но я должен сказать – посмотрим. Должны быть соблюдены определенные жесткие протоколы безопасности спортсменов.

Многие лиги по всей Европе досрочно завершили сезоны, но Серия А не склоняется к этому. На нас оказывается очень сильное давление, чтобы сезон был возобновлен. Сомнения есть, и ситуация сложная. Нет уверенности, что сезон будет возобновлен», – приводит его слова Football Itallia со ссылкой на эфир радио Rai.

В Италии зафиксировано более 197 тыс. случаев инфицирования COVID-19, 26 тыс. человек скончались.

Ранее сообщалось, что в Италии с 4 мая возобновятся индивидуальные тренировки.