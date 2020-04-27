Экс-игрок сборной России признался в воровстве и употреблении наркотиков

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Бывший нападающий петербургского «Зенита» и сборной России Александр Панов признался, что его юность была связана с тяжелыми временами.

По словам игрока, в этот период он воровал и употреблял наркотики. От уголовного будущего его спас футбол.

«Тот период времени для подростков моего возраста был тесно связан с наркотиками. Подпал под эти «чары» и я. У меня полдвора полегло, и я мог вполне оказаться среди них. Наркотики самые разные были – и легкие, и тяжелые. Кто-то из моих тогдашних дружков умер, кто-то пока, слава богу, жив.

А воровство? Воровали тогда серьезно, и я был первым в этих рядах. Так что если бы не футбол, ждала бы меня совсем другая «карьера». Тюремная», – рассказал Панов в интервью для книги журналиста Игоря Рабинера «Правда о «Зените».

Ранее Панов оценил расклады борьбы за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).