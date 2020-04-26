Объявлена символическая сборная чемпионата Англии по версии Daily Mail
Британское издание Daily Mail представило символическую сборную сезона Английской премьер-лиги (АПЛ). Состав команды опубликован на официальном сайте газеты.
Наибольшее представительство получили игроки «Ливерпуля» — семь футболистов.
Вратарь: Алисон («Ливерпуль»);
Защитники: Трент Александер-Арнольд, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон (все – «Ливерпуль»), Чаглар Сеюнджю («Лестер»);
Полузащитники: Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»);
Нападающие: Садио Мане, Мохамед Салах (все — «Ливерпуль»), Джейми Варди («Лестер»).
Розыгрыш АПЛ прерван из-за пандемии коронавируса. После 29 туров в турнирной таблице первенства лидирует «Ливерпуль». В активе команды 82 очка.
Ранее издание Daily Mail объявило лучшего игрока чемпионата Англии.