Экс-чемпион UFC рассказал о желании «набить рожу» Федору Емельяненко

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Федор Емельяненко сразу после нокаута от Райана Бейдера Федор Емельяненко сразу после нокаута от Райана Бейдера
Федор Емельяненко сразу после нокаута от Райана Бейдера
Reuters

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил, что хотел бы взять реванш у россиянина Федора Емельяненко.

Во время прямого эфира в Instagram у бойца смешанного стиля (MMA) спросили, кому он больше хочет «набить рожу» — Емельяненко или бразильцу Алистеру Овериму.

«В идеале для меня было бы двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как оно будет дальше — поглядим», — ответил Орловский.

Боец UFC отметил, что считает Емельяненко одним из лучших бойцов на планете.

Ранее Орловский рассказал о причинах конфликта с голливудским актером Расселом Кроу.