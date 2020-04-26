Экс-чемпион UFC рассказал о желании «набить рожу» Федору Емельяненко

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский заявил, что хотел бы взять реванш у россиянина Федора Емельяненко.

Во время прямого эфира в Instagram у бойца смешанного стиля (MMA) спросили, кому он больше хочет «набить рожу» — Емельяненко или бразильцу Алистеру Овериму.

«В идеале для меня было бы двоим и одновременно. Но пока у меня уже есть следующий соперник. А как оно будет дальше — поглядим», — ответил Орловский.

Боец UFC отметил, что считает Емельяненко одним из лучших бойцов на планете.

Ранее Орловский рассказал о причинах конфликта с голливудским актером Расселом Кроу.