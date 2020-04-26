Уайт — о срыве титульного боя UFC 249: это не вина Хабиба
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Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт рассказал о срыве титульного боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Об этом сообщает RT..
По его словам, организация допустила несколько ошибок при подготовке к мероприятию и не смогла предвидеть влияние эпидемиологических факторов.
«Ты просыпаешься утром, и обстановка уже совсем другая. Так получилось, что Нурмагомедов оказался в ситуации, когда его отправили в Россию, откуда он уже не смог вылететь.
Он этого не хотел, и это не выбор Хабиба, но так случилось», — сказал Уайт.
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев прокомментировал желание Майка Тайсона вернуться на ринг.