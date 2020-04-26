Обладатель «Золотой бутсы» назвал свою самую главную ошибку в жизни

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Обладатель «Золотой бутсы» 1991 года Дарко Панчев назвал свою самую главную ошибку в жизни. Об этом сообщает Goal.com.

По его словам, больше всего жалости вызывает переход в миланский «Интер» в 1992 году.

«Мне не стоило присоединяться к «нерадзурри». Они играли в оборонительный футбол, там была плохая атмосфера. Я был чужим, одноклубники не доверяли мне.

При этом я не использовал шанс перейти в «Реал», «Барселону» и Манчестер Юнайтед»», — сказал Панчев.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об игроке своей команды, получившем травму задней поверхности бедра в самоизоляции.