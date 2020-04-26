Немецкий футболист не представляет, как можно играть в медицинской маске

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Немецкий футболист франкфуртского «Айнтрахта» Доминик Кор не представляет, как можно играть в медицинской маске. Об этом сообщает L'Équipe.

Игрок прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о том, что после возобновления сезона Бундеслиги футболистов могут обязать выходить на поле в средствах персональной защиты.

«Во время матча сильно потеешь — играть в маске будет некомфортно. Мне не кажется, что такой вариант возможен», — сказал Кор.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал об игроке своей команды, получившем травму задней поверхности бедра в самоизоляции.