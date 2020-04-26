Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном

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Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, передает ESPN.

Об этом проинформировал менеджер россиянина Али Абдель-Азиз.

«Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Он считает, что это будет сложный бой для Джастина», — заявил он.

Фергюсон и Гэтжи встретятся на турнире UFC 249, который должен состояться 9 мая. Примечательно, что изначально вместо Гэтжи должен был драться Нурмагомедов, однако тот отказался из-за распространения пандемии коронавируса. Россиянин проведет бой осенью 2020 года против победителя этого противостояния.

Ранее сообщалось, что Олег Тактаров пожелал здоровья Абдулманапу Нурмагомедову.