Орсер поделился мыслями о Медведевой

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Канадский специалист Брайан Орсер поделился мыслями о своей ученице, российской фигуристке Евгении Медведевой, передает olympicchannel.com.

Фигуристка завершила сезон досрочно во время чемпионата России в декабре 2019 года. После короткой программы у нее сломался ботинок, и Медведева приняла решение сняться с произвольного проката.

«Думаю, она понимает, что ее телу нужен отдых, и ценит эту паузу. Многие спортсмены будут скучать по тренировочному процессу, Евгении тоже этого не хватает», — заявил Орсер.

Ранее сообщалось, что Медведева показала онлайн-тренировку группы Орсера.