Губерниев призвал спортсменов не быть эгоистами

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Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал спортсменов не рисковать своим и чужим здоровьем во время пандемии коронавируса, передает «Спорт-Экспресс».

Министр спорта России Олег Матицын призвал спортсменов в своем Instagram соблюдать режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии, однако в комментариях под постом стали появляться просьбы разрешить тренировки.

«Господа спортсмены, сохраните свое и чужое здоровье! Не будьте эгоистами! Потерпите! С верой в здравый смысл и российский спорт, который после пандемии всех победит!» — отреагировал на эти заявления Губерниев.

Ранее сообщалось, что решение не определять победителя чемпионата Нидерландов назвали чушью.