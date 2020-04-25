Семак назвал самых ярких игроков в нынешнем сезоне РПЛ

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Наставник «Зенита» Сергей Семак назвал самых ярких футболистов сезона-2019/2020 в чемпионате России.

Тренер признался, что мог бы выделить многих, кто ярко проявил себя в национальном первенстве.

«Думаю, в нашей команде можно выделить практически каждого... По статистическим показателям выделяется Дзюба, который второй сезон подряд демонстрирует прекрасные цифры. Азмун не отстает. Наша средняя линия, защита во главе с голкиперами действуют надежно. Могу только порадоваться за «Зенит».

В других командах выделяются Крыховяк, Марио Фернандес. Много хороших игроков, за которыми с удовольствием можно следить», — цитирует Семака «Матч ТВ».

Стоит отметить, что почти все футбольные лиги Европы в настоящий момент приостановлены из-за пандемии коронавируса.

Ранее УЕФА пригрозил европейским лигам.