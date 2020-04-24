Уткин ответил на угрозы Соловьева

<img src="//img.gazeta.ru/files3/381/10643381/RIAN_02966816.HR.ru-pic905-895x505-60544.jpg">

Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.

«Где бы и когда бы я тебя ни встретил, мерзкая карлица, я буду держать руки за спиной. Я хочу рассмотреть самый момент инсульта, который тебя и так вот-вот хватит.

Ни при каких условиях я пальцем тебя не трону. Грози сколько хочешь», – написал Уткин в Twitter.

Уткин и Соловьев устроили заочную перепалку после того, как блогер раскритиковал действия властей на фоне пандемии коронавируса. В ответ на это телеведущий назвал бывшего комментатора «психически больным». После взаимных оскорблений Уткин вызвал своего оппонента на баттл, однако Соловьев отказался от предложения.

Ранее Соловьев заявил, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову «из своей задницы».