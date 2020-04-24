Игрок брестского «Динамо» дисквалифицирован за попытку ударить судью

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Защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди дисквалифицирован на пять матчей за попытку ударить главного арбитра матча пятого тура чемпионата Белоруссии против «Витебска», сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Соответствующее решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) организации.

После красной карточки, полученной на 85-й минуте, футболист в подтрибунном помещении дождался завершения игры и пытался напасть на арбитра. Также до финального свистка массажист «Динамо» Сергей Лапицкий оскорблял судью и угрожал ему физической расправой. Оба инцидента были запротоколированы.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «Витебска». На 73-й минуте красную карточку получил футболист «Динамо» Габи Кики.

Ранее сообщалось, что «Динамо» расторгнет контракт с игроком сборной Украины.