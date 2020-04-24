Хоккеисты команды Лукашенко сдали тесты на коронавирус

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Хоккеисты команды президента Белоруссии Александра Лукашенко сдали анализы на коронавирус, сообщает «Прессбол».

Ранее стало известно, что форвард команды Дмитрий Мелешко заболел инфекцией. Отмечается, что первые отрицательные результаты на вирус уже получены. Игрокам рекомендовано в ближайшее время находиться по месту жительства.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 192 тыс. человек, 757 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,7 млн. В Белоруссии зафиксировали восемь тысяч случаев заражения.

Ранее футбольный агент Дмитрий Селюк похвалил Лукашенко за решение продолжить проведение чемпионата Белоруссии.