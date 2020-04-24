Футболисты сборных России поблагодарили борющихся с коронавирусом врачей

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Футболисты сборной России поблагодарили врачей, борющихся с коронавирусом, сообщает ТАСС.

В акции приняли участие игроки различных возрастов, а также футболистки женской национальной команды.

«Мы хотим поблагодарить врачей и медработников за ваш труд. Спасибо, герои!» — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. По последним данным, от COVID-19 скончались более 192 тыс. человек, 757 тыс. выздоровели. Общее число заболевших превысило 2,7 млн. В России от инфекции умерли 615 человек.

Ранее пресс-служба сборной России опубликовала в Instagram восьмибитный ролик, на котором представлен гол полузащитника Дмитрия Торбинского в ворота команды Голландии в матче 1/4 финала чемпионата Европы 2008 года.