Талалаев — о Кикнадзе: удивлен его неадекватной реакцией на честные слова

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Бывший главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев прокомментировал высказывание генерального директора московского «Локомотива» Василия Кикнадзе по поводу смерти игрока Иннокентия Самохвалова. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, функционер повел себя гнусно и непрофессионально, попытавшись снять с себя ответственность за случившееся.

«Удивлен неадекватной реакции Кикнадзе на честные слова о произошедшей трагедии. Но теперь ему с этим жить», — сказал Талалаев.

Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Дмитрий Селюк высказался в адрес Василия Кикнадзе по поводу смерти игрока Иннокентия Самохвалова.