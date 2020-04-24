Гендиректор «Уфы» Газизов высказался о доигровке РПЛ
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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о потенциальном завершении сезона Российской премьер-лиги в режиме изоляции. Об этом сообщает «Реальное время».
По его словам, если формат проведения матчей в закрытом режиме привлечет внимание со стороны телевизионщиков, то надо цепляться за возможность продать этот продукт.
Также Газизов заявил о необходимости вырабатывать нестандартные решения, которые смогут привлечь деньги от потенциальных спонсоров.
Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» намерен расстаться с полузащитником Андером Эррерой.