Гендиректор «Уфы» Газизов высказался о доигровке РПЛ

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Генеральный директор футбольного клуба «Уфа» Шамиль Газизов высказался о потенциальном завершении сезона Российской премьер-лиги в режиме изоляции. Об этом сообщает «Реальное время».

По его словам, если формат проведения матчей в закрытом режиме привлечет внимание со стороны телевизионщиков, то надо цепляться за возможность продать этот продукт.

Также Газизов заявил о необходимости вырабатывать нестандартные решения, которые смогут привлечь деньги от потенциальных спонсоров.

Ранее сообщалось, что «Пари Сен-Жермен» намерен расстаться с полузащитником Андером Эррерой.