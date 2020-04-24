Мерзликин продлил контракт с «Коламбусом»

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Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский
Российский голкипер «Коламбус Блю Джекетс» Сергей Бобровский
Reuters

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

По официальным данным, латышский вратарь подписал новое трудовое соглашение сроком на два года.

В нынешнем регулярном сезоне 26-летний голкипер провел за «Коламбус» 33 игры, в которых пропускал в среднем более двух шайб.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился воспоминаниями о чемпионском сезоне своей команды.