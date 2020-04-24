Мерзликин продлил контракт с «Коламбусом»

Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Элвис Мерзликин продлил контракт с командой. Об этом сообщает пресс-служба заокеанского чемпионата.

По официальным данным, латышский вратарь подписал новое трудовое соглашение сроком на два года.

В нынешнем регулярном сезоне 26-летний голкипер провел за «Коламбус» 33 игры, в которых пропускал в среднем более двух шайб.

Ранее сообщалось, что форвард «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился воспоминаниями о чемпионском сезоне своей команды.