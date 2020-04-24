Газзаев настаивает на расширении РПЛ до 18 клубов
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Депутат Государственной думы федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Валерий Газзаев настаивает на расширении Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 клубов. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, данное решение назрело уже давно.
«Любой кризис — это возможность для нового развития. Настало время для того, чтобы увеличить количество клубов РПЛ и сократить вдвое число профессиональных команд в стране.
Как ее расширить? Сделать так, чтобы в текущем сезоне никто не вылетал, и добавить первую и вторую команду из первого дивизиона», — сказал Газзаев.
Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Динамо» Дмитрий Хохлов высказался о снижении зарплат футболистов на фоне пандемии коронавирусной инфекции.