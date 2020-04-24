Польховский рассказал о зарплатах Кабукова и Королькевича
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Валерий Польховский рассказал о зарплатах новых тренеров национальной команды Роберта Кабукова и Владимира Королькевича, передает газета «Известия».
Из-за того, что оба специалиста не являются гражданами России (У Кабукова немецкое гражданство, у Королькевича словенское), заработную плату им вынуждены платить СБР, у которого серьезные финансовые проблемы, и Олимпийский комитет России, а не Минспорт.
«Если говорить про Кабукова и Королькевича, то речь не идет о каких-то заоблачных зарплатах. Это будут такие же оклады, как и у их предшественников. с ОКР я уже обсуждал их кандидатуры, никаких нареканий не возникло», — заявил Польховский.
Ранее сообщалось, что Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР.