Гендиректор «Уфы»: можно доиграть чемпионат России в Москве
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил свой вариант возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».
«Можно доиграть чемпионат не в четырех городах на юге, а сыграть все матчи в Москве. Но это просто разговоры. Пока ведь непонятно, когда мы сможем начать. Надеюсь, сможем начать в июне. Будем верить в лучшее», — сказал Газизов.
Напомним, в России приостановлены все футбольные соревнования до 31 мая.
Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал крайний срок для возобновления сезона в РПЛ.