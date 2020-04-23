Гендиректор «Уфы»: можно доиграть чемпионат России в Москве

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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов предложил свой вариант возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Чемпионат.com».

«Можно доиграть чемпионат не в четырех городах на юге, а сыграть все матчи в Москве. Но это просто разговоры. Пока ведь непонятно, когда мы сможем начать. Надеюсь, сможем начать в июне. Будем верить в лучшее», — сказал Газизов.

Напомним, в России приостановлены все футбольные соревнования до 31 мая.

Ранее президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов назвал крайний срок для возобновления сезона в РПЛ.