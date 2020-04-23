Тактаров — мусульманам: надеюсь, вы научитесь следить за своими поступками

<img src="//img.gazeta.ru/files3/25/10534025/Taktarov-pic905-895x505-50334.jpg">

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров в своем Instagram поздравил мусульман с началом месяца Рамадан.

Актер пожелал всем удачи и заявил, что всем людям необходимо постараться стать чуть чище.

«Надеюсь, что за этот месяц вы многое для себя поймете, научитесь слышать Всевышнего и, самое главное, научитесь следить за своими поступками, даже если никто не видит, как вы их совершаете», — сказал Тактаров.

Напомним, что экс-спортсмен также вступил в полемику с Александром Емельяненко.

Ранее сообщалось, что российский боксер Руслан Проводников может вернуться в большой спорт.