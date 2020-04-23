Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания СБР

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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал созыв внеочередного собрания Союза биатлонистов России (СБР), на котором может быть выбран новый президент организации. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, все ведущие регионы категорически против нахождения у руля отечественного биатлона Владимира Драчева и его команды.

«Внеочередная конференция — единственно верное решение в сложившейся ситуации. Они наконец-то поняли, что являются никем.

Претендовать на пост президента я не буду. Помогать порядочному человеку — другое дело», — сказал Тихонов.

Ранее сообщалось, что глава СБР Владимир Драчев раскритиковал новых старших тренеров сборной России по биатлону Роберта Кабукова и Владимира Королькевича.