Газинский заявил, что Краснодар еще услышит гимн Лиги чемпионов

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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился воспоминаниями от игр Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По его словам, дебют «быков» в главном клубном европейском турнире был для игроков не менее ожидаемым событием, чем для болельщиков.

«Жалко, что мы не смогли продвинуться дальше. Я считаю что и мы, и клуб должны и дальше доказывать свою состоятельность.

Уверенно могу сказать, что Краснодар еще услышит гимн Лиги чемпионов», — сказал Газинский.

Ранее сообщалось, что в Испании до 2021 года хотят отменить массовые мероприятия.