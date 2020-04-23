Газинский заявил, что Краснодар еще услышит гимн Лиги чемпионов
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Полузащитник «Краснодара» и сборной России Юрий Газинский поделился воспоминаниями от игр Лиги чемпионов в нынешнем сезоне. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По его словам, дебют «быков» в главном клубном европейском турнире был для игроков не менее ожидаемым событием, чем для болельщиков.
«Жалко, что мы не смогли продвинуться дальше. Я считаю что и мы, и клуб должны и дальше доказывать свою состоятельность.
Уверенно могу сказать, что Краснодар еще услышит гимн Лиги чемпионов», — сказал Газинский.
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